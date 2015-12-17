韩国数据：11月PPI较上年同期下跌4.6%，连跌第16个月

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
路透首尔12月18日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国11月生产者物价指数(PPI)连续第16个月下跌，跌幅和10月一样，因油价下跌使上游成本下降。
韩国央行数据显示，11月PPI较上年同期下跌4.6%，10月经修正后也是下跌4.6%。
9月、10月和11月PPI同比跌幅均为4.6%，此为纪录最大同比跌幅。
全球油价下跌是拖累PPI自去年以来一路下跌的主要原因，工业产品PPI分类指数的跌幅最大。
11月PPI较前月下跌0.3%，10月修正后为下跌0.7%。
10月PPI初值为同比下跌4.5%，较前月下降0.6%。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):
*11月 10月 *11月 10月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI -0.3 -0.7 -4.6 -4.6
主要类别
农渔林产品 1.7 -4.3 1.3 2.2
工业产品 -0.8 -1.1 -7.9 -7.8
电力,自来水,燃气 0.0 0.6 -8.7 -8.8
服务业 0.1 0.1 1.2 1.2 * 有待修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 56.65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。