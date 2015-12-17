韩国数据：11月PPI较上年同期下跌4.6%，连跌第16个月

路透首尔12月18日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国11月生产者物价指数(PPI)连续第16个月下跌，跌幅和10月一样，因油价下跌使上游成本下降。

韩国央行数据显示，11月PPI较上年同期下跌4.6%，10月经修正后也是下跌4.6%。

9月、10月和11月PPI同比跌幅均为4.6%，此为纪录最大同比跌幅。

全球油价下跌是拖累PPI自去年以来一路下跌的主要原因，工业产品PPI分类指数的跌幅最大。

11月PPI较前月下跌0.3%，10月修正后为下跌0.7%。

10月PPI初值为同比下跌4.5%，较前月下降0.6%。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

*11月 10月 *11月 10月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI -0.3 -0.7 -4.6 -4.6

主要类别

农渔林产品 1.7 -4.3 1.3 2.2

工业产品 -0.8 -1.1 -7.9 -7.8

电力,自来水,燃气 0.0 0.6 -8.7 -8.8

服务业 0.1 0.1 1.2 1.2 * 有待修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 56.65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完)