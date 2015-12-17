日韩经济指标预测--12月18日-12月25日****

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月14日当周 12月18日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月21日当周 12月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 12月23日(三) 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 106 12月24日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 -- -2.4% 所有家庭支出(较前月) -- -0.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 -- -0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 -- 持平 东京地区整体CPI -- +0.2% 2330 日本求才求职比 11月 -- 1.24 失业率 -- 3.1% 12月25日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- -25.2% 房屋开工(较上年同期) -- -2.5%(完)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。