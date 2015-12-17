《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月17日

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 83.56 -1.07 -1.26 2805680
京东 32.38 +0.16 +0.48 10458826
新浪 49.21 +0.43 +0.88 725796
搜狐 56.20 +4.70 +9.13 930843
网易 182.36 -1.98 -1.07 746579
百度 196.94 -2.40 -1.20 2744170
台湾
台湾积体电路 22.96 -0.20 -0.86 1428470
联电 1.88 +0.01 +0.53 152314
日月光 5.41 -0.11 -1.99 201340
硅品精密 7.60 -0.02 -0.26 1707282
和信超媒体 2.74 +0.08 +3.01 20988
友达 2.61 -0.05 -1.88 304539
中华电信 29.90 -0.28 -0.93 46965
台湾国际航电 35.52 -0.92 -2.52 1440056
香港
中国移动 57.10 -0.96 -1.65 178043
中国联通 12.23 -0.10 -0.81 132518
中国电信 46.22 -0.59 -1.26 9224
中芯国际 5.16 -0.08 -1.53 3455
电讯盈科 5.67 -0.08 -1.39 1155
(完)
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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。