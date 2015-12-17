版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 83.56 -1.07 -1.26 2805680

京东 32.38 +0.16 +0.48 10458826

新浪 49.21 +0.43 +0.88 725796

搜狐 56.20 +4.70 +9.13 930843

网易 182.36 -1.98 -1.07 746579

百度 196.94 -2.40 -1.20 2744170

台湾

台湾积体电路 22.96 -0.20 -0.86 1428470

联电 1.88 +0.01 +0.53 152314

日月光 5.41 -0.11 -1.99 201340

硅品精密 7.60 -0.02 -0.26 1707282

和信超媒体 2.74 +0.08 +3.01 20988

友达 2.61 -0.05 -1.88 304539

中华电信 29.90 -0.28 -0.93 46965

台湾国际航电 35.52 -0.92 -2.52 1440056

香港

中国移动 57.10 -0.96 -1.65 178043

中国联通 12.23 -0.10 -0.81 132518

中国电信 46.22 -0.59 -1.26 9224

中芯国际 5.16 -0.08 -1.53 3455

电讯盈科 5.67 -0.08 -1.39 1155

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐