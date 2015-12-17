澳新经济指标预测--12月18日-12月25日****

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月14日当周 12月18日(五) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 12月 -- 14.6% 企业自身活动指数 -- 32.0% 0000 新西兰Westpac消费者信心调查 第四季 -- -- 12月21日当周 12月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月22日(二) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 -- 47.9 出口(亿新西兰元) -- 38.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差9.63 截至11月的一年 -- 逆差32.4 12月23日(三) 暂无重要经济数据公布。 12月24日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月25日(五) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。