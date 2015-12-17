美国与加拿大经济指标预测--12月18日-12月25日****

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月14日当周
12月18日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.0%
央行核心CPI(较前月) 持平 +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.1%
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 +0.1% -0.1%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 55.9
服务业PMI 56.0 56.1
1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 12月 -- 正3
综合指数 -- 正1
12月21日当周
12月21日(一)
1330 美国全国活动指数 11月 -- 负0.04
12月22日(二)
1330 美国企业获利 第三季修正值 +1.3% -1.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +2.1% +2.1%
最终销售 +3.0% +2.7%
消费者支出 -- +3.0%
GDP平减指数 +1.3% +1.3%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +6.1%
1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 539 536
成屋销售(较前月) +1.6% -3.4%
1500 美国里奇蒙联储综合指数 12月 -- 负3
服务业指数 -- 负1
12月23日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 128.9
建筑许可(较前月) -- +11.0%
1330 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.1%
个人所得(较前月) +0.2% +0.4%
个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
1330 美国耐久财订单 11月 -0.7% +2.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.1% +0.5%
扣除国防的耐久财订单 +0.3% +3.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +1.3%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 -- -0.5%
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 -- -0.5%
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 92.9 91.8
现况指数 104.5 107.0
预期指数 -- 82.0
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 50 49.5
新屋销售(较前月) +1.5% +10.7%
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 11月 -- +1.3%
12月24日(四)
暂无重要经济数据公布。
12月25日(五)
暂无重要经济数据公布。(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 王兴亚)
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路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限 一年和三年。 上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票 面利率为3.15%。 具体发行条款如下： 2017年第一期新发债、2016年第15期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3年：各40亿元 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月23日14:00-15:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月24日 起息日 1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日 发行期 1/23-1/24 上市日