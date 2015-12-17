美国股市：收盘下跌，因在连升三日后增长担忧重现

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美股之前三日均上涨。周三在美联储将指标利率上调25个基点至0.25-0.50%后走高，升息表明了对美国经济的信心。
由于大宗商品市场跌势未减，周四投资者的焦点重新回到对全球疲软经济状况的担忧上。
道琼工业指数 下跌253.25点，或1.43%，至17,495.84点；标准普尔500指数 收跌31.18点，或1.5%，至2,041.89点；Nasdaq指数 下跌68.58点，或1.35%，至5,002.55点。
苹果 挫跌2.1%至108.98点，因华尔街对iPhone出货可能疲软的担忧加剧。苹果股价下跌对标准普尔500指数和Nasdaq指数的拖累最大。
标准普尔500指数10个分类指数中有九个下跌，能源和材料类股领跌，只有公用事业类股 收涨0.1%。
德盛安联资产管理的高级投资组合经理Karen Hiatt说，虽然美联储的决定给市场消除了一些不确定性，但在美联储升息后波动性往往会上升。
个股和股指选择权(期权)和期货均在周五到期，这四重因素也可能加剧波动性。
下跌股中，甲骨文 下跌5.1%至36.93美元，该公司第三季财测令人失望。
Pandora Media 飙升13.54%至15.26美元，这家媒体流公司表示，新的音乐版税税率“稳定”。
联邦快递(FedEx) 涨2.0%至151.84美元，之前其公布了好于预期的季度净利。
纽约证交所涨跌股分别为1,048和2,016家，涨跌股的比率为1:1.92；Nasdaq市场涨跌股分别为962和1,884家，比率为1:1.96。
标普500指数成份股有13只触及52周新高，24只触及新低；有46只Nasdaq指数成份股触及52周新高，104只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约80亿股成交，高于过去20日的日成交均值72亿股。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。