美国股市：收盘下跌，因在连升三日后增长担忧重现

美股之前三日均上涨。周三在美联储将指标利率上调25个基点至0.25-0.50%后走高，升息表明了对美国经济的信心。

由于大宗商品市场跌势未减，周四投资者的焦点重新回到对全球疲软经济状况的担忧上。

道琼工业指数 下跌253.25点，或1.43%，至17,495.84点；标准普尔500指数 收跌31.18点，或1.5%，至2,041.89点；Nasdaq指数 下跌68.58点，或1.35%，至5,002.55点。

苹果 挫跌2.1%至108.98点，因华尔街对iPhone出货可能疲软的担忧加剧。苹果股价下跌对标准普尔500指数和Nasdaq指数的拖累最大。

标准普尔500指数10个分类指数中有九个下跌，能源和材料类股领跌，只有公用事业类股 收涨0.1%。

德盛安联资产管理的高级投资组合经理Karen Hiatt说，虽然美联储的决定给市场消除了一些不确定性，但在美联储升息后波动性往往会上升。

个股和股指选择权(期权)和期货均在周五到期，这四重因素也可能加剧波动性。

下跌股中，甲骨文 下跌5.1%至36.93美元，该公司第三季财测令人失望。

Pandora Media 飙升13.54%至15.26美元，这家媒体流公司表示，新的音乐版税税率“稳定”。

联邦快递(FedEx) 涨2.0%至151.84美元，之前其公布了好于预期的季度净利。

纽约证交所涨跌股分别为1,048和2,016家，涨跌股的比率为1:1.92；Nasdaq市场涨跌股分别为962和1,884家，比率为1:1.96。

标普500指数成份股有13只触及52周新高，24只触及新低；有46只Nasdaq指数成份股触及52周新高，104只触及新低。