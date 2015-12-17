美国债市：长债价格上涨，收益率曲线呈现明显多头趋平

* 长债价格上涨

* 相对于短债，长债收益率跌幅更大

* 收益率曲线趋平，使交易员感到意外

路透纽约12月17日 - 美国长债价格周四扩大涨幅，收益率曲线呈现明显多头趋平，因投资者消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息，且他们愈发怀疑美联储是否有能力实现明年的预期升息幅度。

投资者预期，相对于长期利率，短期利率上升速度更快，从而导致收益率曲线空头趋平；但收益率曲线的趋平更多的是受到长债买需所推动，受短债抛售的影响较少。

“收益率曲线(呈现多头趋平)表明，投资者仍然认为美国公债是相对安全(的资产)，但他们并不完全认同美联储较乐观的经济增长和通胀预估，”道明证券驻纽约利率策略师Gennadiy Goldberg说。

收益率曲线呈现多头趋平，是指长债收益率下降幅度大于短债收益率的情况。

长债收益率在早盘交易中下跌，此前数据显示，上周美国初请失业金人数从五个月高位回落，表明就业市场继续改善，可能促使美联储在明年进一步加息。

偿债收益率跌幅继续大于短债收益率。30年期公债 收益率尾盘下跌0.072个百分点，两年期公债 收益率下滑0.012个百分点。

在美联储主席叶伦讲话后，短期美债收益率大幅攀升。美联储主席叶伦明确指出，升息只是“逐步”收紧政策周期的开始，在决定下一次升息时将重点考察通胀状况，目前美国通胀仍远低于目标。

对美联储在今年升息的预期已驱使交易商进行令收益率曲线趋平的交易，即降低短期公债的头寸，增加长债头寸。

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，12月制造业指数跌至负5.9 ，反映出美国大西洋沿岸中部地区制造业活动放缓。

“美国和全球经济状况足够疲弱，使令人失望的经济数据变得重要，且可能对通胀率升至美联储2%的目标造成影响，”U.S. Bank Wealth Management资深固定收益策略师Dan Heckman说。

两年期公债 价格最新升1/32，收益率从周三尾盘的1.005%下降至0.992%。

指标美国10年期公债 价格尾盘上升17/32，收益率从周三尾盘的2.289%跌至2.230%。

美国30年期公债 尾盘大涨1-13/32，收益率报2.93%，低于周三尾盘的3.00%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (+01/32) 0.993

五年期公债 99-20/32 (+05/32) 1.706

10年期公债 100-06/32 (+17/32) 2.229

30年期公债 101-11/32(+1-14/32) 2.932(完)

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