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市场报道 | 2015年 12月 18日 星期五 07:22 BJT

全球贵金属：12月17日SPDR黄金持仓减少4.46吨或0.7%

路透12月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量下降0.70%，从周三的634.63吨减至630.17吨。

以盎司 计算，则从20,403,987.37盎司减至20,260,461.73盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)

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