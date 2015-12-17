版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 07:16 BJT

《全球汇市》美元指数走升，联储升息后接续关注日本央行动作

和加元一样，澳元及新西兰元表现难堪。澳元兑美元 一度跌破0.71美元，为一个月来首见，之后小幅回升至0.7123。新西兰元兑美元 跌至逾一周低点0.6688。

美联储会议已经落幕，周五焦点将放在日本央行身上，不过该行预料将不会在今年最后一次政策检讨会议上推出额外的刺激措施。

不过日本央行决策官员仍有可能就经济前景相关风险展开辩论，从而有可能在未来数月扩大放宽政策。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0832 1.0825 0.06 -10.46 1.2097

美元/日圆 122.56 122.55 0.01 2.60 119.68

欧元/日圆 132.76 132.66 0.08 -8.58 144.78

美元/瑞郎 0.9950 0.9951 -0.01 0.09 0.9941

英镑/美元 1.4902 1.4900 0.01 -4.31 1.5573

美元/加元 1.3931 1.3935 -0.03 19.91 1.1618

澳元/美元 0.7118 0.7125 -0.10 -12.87 0.8168

新西兰元/美元 0.6689 0.6697 -0.12 -14.21 0.7797

澳元/日圆 87.240 87.320 -0.09 -10.73 97.750

新西兰元/日圆 81.980 82.070 -0.11 -12.32 93.310

英镑/日圆 182.64 182.60 0.02 -1.72 186.38

澳元/新西兰元 1.0633 1.0626 0.07 1.57 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 陈宗琦/汪红英/王丽鑫/张明钧/龚芳/徐文焰/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐