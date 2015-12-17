《全球汇市》美元指数走升，联储升息后接续关注日本央行动作

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
和加元一样，澳元及新西兰元表现难堪。澳元兑美元 一度跌破0.71美元，为一个月来首见，之后小幅回升至0.7123。新西兰元兑美元 跌至逾一周低点0.6688。
美联储会议已经落幕，周五焦点将放在日本央行身上，不过该行预料将不会在今年最后一次政策检讨会议上推出额外的刺激措施。
不过日本央行决策官员仍有可能就经济前景相关风险展开辩论，从而有可能在未来数月扩大放宽政策。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0832 1.0825 0.06 -10.46 1.2097
美元/日圆 122.56 122.55 0.01 2.60 119.68
欧元/日圆 132.76 132.66 0.08 -8.58 144.78
美元/瑞郎 0.9950 0.9951 -0.01 0.09 0.9941
英镑/美元 1.4902 1.4900 0.01 -4.31 1.5573
美元/加元 1.3931 1.3935 -0.03 19.91 1.1618
澳元/美元 0.7118 0.7125 -0.10 -12.87 0.8168
新西兰元/美元 0.6689 0.6697 -0.12 -14.21 0.7797
澳元/日圆 87.240 87.320 -0.09 -10.73 97.750
新西兰元/日圆 81.980 82.070 -0.11 -12.32 93.310
英镑/日圆 182.64 182.60 0.02 -1.72 186.38
澳元/新西兰元 1.0633 1.0626 0.07 1.57 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 陈宗琦/汪红英/王丽鑫/张明钧/龚芳/徐文焰/许娜)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。