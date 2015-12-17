欧洲经济指标预测--12月18日-12月25日****

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月14日当周
12月18日(五)
0745 法国生产者物价指数(较前月) 11月 -- +0.2%
0900 意大利薪资通胀(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余331
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余294
0900 欧元区净投资(亿欧元) 10月 -- 净流出105
12月21日当周
12月21日(一)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% -0.4%
(较上年同期) -2.5% -2.3%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正7
1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负5.90 负6.00
12月22日(二)
0005 英国GfK消费者信心指数 12月 -- 正1
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差41.56
0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 正9.3 正9.3
0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差35.3
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 -- 74.67
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余39.97
12月23日(三)
0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -- -0.7%
0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.3%
0800 瑞士KOF领先指标 12月 -- 正97.9
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 10月 -- -2.00%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -0.80%
0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 10月 -- -0.10%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -0.90%
0930 英国企业投资(较前季) 第三季 -- +2.2%
(较上年同期) -- +6.6%
0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季终值 -- 赤字167.6
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.10%
未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.50%
12月24日(四)
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 11月 -- 45,437
12月25日(五)
暂无重要经济指标。(完)
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