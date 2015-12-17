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市场报道 | 2015年 12月 18日 星期五 07:56 BJT

****欧洲经济指标预测--12月18日-12月25日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月14日当周

12月18日(五)

0745 法国生产者物价指数(较前月) 11月 -- +0.2%

0900 意大利薪资通胀(较前月) 11月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.2%

0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余331

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余294

0900 欧元区净投资(亿欧元) 10月 -- 净流出105

12月21日当周

12月21日(一)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% -0.4%

(较上年同期) -2.5% -2.3%

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正7

1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负5.90 负6.00

12月22日(二)

0005 英国GfK消费者信心指数 12月 -- 正1

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差41.56

0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 正9.3 正9.3

0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差35.3

0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 -- 74.67

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余39.97

12月23日(三)

0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -- -0.7%

0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.3%

0800 瑞士KOF领先指标 12月 -- 正97.9

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 10月 -- -2.00%

未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -0.80%

0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 10月 -- -0.10%

未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -0.90%

0930 英国企业投资(较前季) 第三季 -- +2.2%

(较上年同期) -- +6.6%

0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季终值 -- 赤字167.6

1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.10%

未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.50%

12月24日(四)

0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 11月 -- 45,437

12月25日(五)

暂无重要经济指标。(完)

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