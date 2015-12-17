墨西哥央行：尾随美联储升息0.25个百分点，藉以支撑本币汇率

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透墨西哥市12月17日 - 墨西哥央行周四进行七年来首度升息，希望能够阻止披索进一步下跌；此前一天美国联邦储备理事会(FED/美联储)已调高指标利率。
墨西哥央行将指标利率 从记录低点调高25个基点至3.25%，路透本周调查25位分析师中有19位认为会以此幅度升息。
墨西哥央行表示，尽管通胀处于历史低点但仍升息，原因在于美联储升息0.25个百分点。
墨西哥决策官员称，若他们不采取行动，担心披索可能遭遇“无序”贬值，这恐将影响通胀预期。
墨西哥披索 在央行宣布决议后扳回跌幅，突破关键的17披索水准，在近平盘水准16.99附近交投。
墨西哥央行总裁卡斯腾斯上周向路透表示，该行必须准备藉由升息来“照顾”披索，以防止海外投资人抛售披索计价的政府债券。
尽管其他新兴市场今年出现资金外流，但外资持有墨西哥披索规模一直相对稳定在约2.07万亿(兆)披索(1,220亿美元)，接近纪录高点。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup) 周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限 一年和三年。 上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票 面利率为3.15%。 具体发行条款如下： 2017年第一期新发债、2016年第15期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3年：各40亿元 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月23日14:00-15:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月24日 起息日 1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日 发行期 1/23-1/24 上市日