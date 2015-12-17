墨西哥央行：尾随美联储升息0.25个百分点，藉以支撑本币汇率

路透墨西哥市12月17日 - 墨西哥央行周四进行七年来首度升息，希望能够阻止披索进一步下跌；此前一天美国联邦储备理事会(FED/美联储)已调高指标利率。

墨西哥央行将指标利率 从记录低点调高25个基点至3.25%，路透本周调查25位分析师中有19位认为会以此幅度升息。

墨西哥央行表示，尽管通胀处于历史低点但仍升息，原因在于美联储升息0.25个百分点。

墨西哥决策官员称，若他们不采取行动，担心披索可能遭遇“无序”贬值，这恐将影响通胀预期。

墨西哥披索 在央行宣布决议后扳回跌幅，突破关键的17披索水准，在近平盘水准16.99附近交投。

墨西哥央行总裁卡斯腾斯上周向路透表示，该行必须准备藉由升息来“照顾”披索，以防止海外投资人抛售披索计价的政府债券。