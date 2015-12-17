《中国报摘》--中国证券报12月18日

--国务院发布《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》要求，加快构建周边自由贸易区，力争与所有毗邻国家和地区建立自由贸易区，不断深化经贸关系，构建合作共赢的周边大市场。

--自上海证交所获悉，未来上交所将研究建立交易所板块内部的转板机制，促进上市资源有效流动；探索研究战略新兴板和新三板之间的联通机制，在战略新兴板推出的基础上，参考创业板与新三板的转板机制，打通战略新兴板和新三板的联通渠道。