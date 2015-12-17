《中国报摘》--中国证券报12月18日

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
* 头版头条:
--国务院发布《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》要求，加快构建周边自由贸易区，力争与所有毗邻国家和地区建立自由贸易区，不断深化经贸关系，构建合作共赢的周边大市场。
* 其他:
--针对近期万科 大股东更换的背景等情况，万科董事长王石明确表态，不欢迎“宝能系”成第一大股东，因为其“信用不够”。
--自上海证交所获悉，未来上交所将研究建立交易所板块内部的转板机制，促进上市资源有效流动；探索研究战略新兴板和新三板之间的联通机制，在战略新兴板推出的基础上，参考创业板与新三板的转板机制，打通战略新兴板和新三板的联通渠道。
--葛洲坝 公告称，公司近日中标重庆市南川区工业园区整体开发建设项目，中标金额为82亿元人民币，采用投融资+施工总承包+政府付费的模式。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦；审校 林高丽)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。