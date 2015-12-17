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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 07:49 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月18日

* 头版头条:

--国务院发布《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》要求，加快构建周边自由贸易区，力争与所有毗邻国家和地区建立自由贸易区，不断深化经贸关系，构建合作共赢的周边大市场。

* 其他:

--针对近期万科 大股东更换的背景等情况，万科董事长王石明确表态，不欢迎“宝能系”成第一大股东，因为其“信用不够”。

--自上海证交所获悉，未来上交所将研究建立交易所板块内部的转板机制，促进上市资源有效流动；探索研究战略新兴板和新三板之间的联通机制，在战略新兴板推出的基础上，参考创业板与新三板的转板机制，打通战略新兴板和新三板的联通渠道。

--葛洲坝 公告称，公司近日中标重庆市南川区工业园区整体开发建设项目，中标金额为82亿元人民币，采用投融资+施工总承包+政府付费的模式。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦；审校 林高丽)

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