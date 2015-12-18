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市场报道 | 2015年 12月 18日 星期五 09:03 BJT

全球经济：智利央行跟进美联储，调高利率以抗击高通胀

路透圣地亚哥12月17日 - 智利央行加入美国联邦储备理事会(美联储/FED)及其他拉丁美洲央行的行列，于周四调高指标利率，因其寻求压低高于目标的通胀率。

智利央行在月度会议上调指标利率 25个基点至3.50%，但表明进一步升息的脚步可能会较为缓慢。

央行于10月开始紧缩货币政策，并表示后续还会升息，因其对抗高于目标的顽强通胀率。(完) (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

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