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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月18日-12月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间   国家    规模   发行细节
 12/21  1350   法国           标售国库券(BTF)
 12/22         日本           标售两年期公债
                              
 12/23         美国           发售两年期浮息债券
                              
 12/24         日本           标售三个月期贴现国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 戴素萍 审校 许娜)

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