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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:38 BJT

标题新闻：新西兰12月企业信心指数升至八个月高点23%，企业活动前景指数升至34.4%--ANZ调查

注：ANZ为澳新(澳盛)银行的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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