金砖国家：12月17日股汇市收盘纵览

路透12月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月17日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高1.04%，至798.59点。
中国股市：沪综指放量收升1.8%，美国加息靴子落地后信心有所恢复
中国汇市：强购汇打压人民币收跌至四年半新低，年底观望6.5关口
香港股市：追随全球股市收高，美联储升息驱散市场不确定性
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巴西汇市：巴西雷亚尔等多数拉美货币持稳，交易商将美联储升息视为对美国经济具备信心的信号。雷亚尔兑美元 收报3.8881/93，上日收盘报3.9227/47。
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收涨0.55%，至45,261.479点。
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南非股市：升至逾一周高点，此前美联储进行近十年来首度升息，指标Top-40指数 劲升2.8%至44,927.07点，大盘综合指数 同样收涨2.8%，报49,706.29点。
南非汇市：兰特兑美元走软，因美国升息提振美元。
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印度股市：上涨逾1%，创下约一个月来最大单日涨幅，此前美联储在近十年来首度升息，并暗示紧缩周期将“循序渐进”。指标BSE指数 收高1.21%至25,803.78点，NSE指数 同样收高0.65%，报7,844.35点。
印度汇市：卢比兑美元 升至逾三周高位66.4225/66.4325，创下10月9日来单日最高涨幅，受本地股市上涨及人气改善所带动。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高0.9%至792.070点，MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.76%至420.11点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.12%至71.183，卢布兑欧元 贬值0.12%至76.922。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)