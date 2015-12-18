版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:16 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月18日

路透香港12月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7517港元 )
    
    美国股市周四下跌，道琼工业指数 下跌253.25点，或1.43%，至17,495.84点，受对全球经
济增长放缓的持续担忧拖累，能源和材料股领跌，逆转昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息后
的大涨势头。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       100.950   -3.17      24257             7.825      -2.06
 中国铝业                       7.770   -1.02       7405             2.409      -0.45
 中国移动                      57.100   -1.65     178043            88.524      -0.65
 中国人寿                      16.310   -1.27     197062            25.286      -1.61
 中石油                        65.890   -2.66      31896             5.108      -1.78
 中石化                        59.720   -2.07      24135             4.629      -1.50
 汇丰控股                      39.590    0.23    2259282            61.378      -0.68
 中电信                        46.220   -1.26       9224             3.583      -1.03
 中国联通                      12.230   -0.81     132518             9.480      -1.25
 兖州煤业                       4.500   -0.22       9952             3.488      -1.46
 华能国际                      34.650    0.20      17481             6.715      -0.96
 南方航空                      34.600   -0.60       5184             5.364      -1.03
 东方航空                      27.150   -0.07       3028             4.209      -0.96
 中芯国际                       5.160   -1.53       3455             0.800      -1.24
 （完） 

 (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐