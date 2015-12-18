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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:55 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月18日

**上海证券报**

--央行天津分行行长周振海表示，天津自贸区内租赁公司利用国家外汇储备还待配套细则。另据央行天津分行相关人士透露，目前发改委正牵头在天津自贸区制定京津冀发展基金方案，但未披露可能的规模。

--兴化股份 拟通过资产置换和定向增发的方式获得大股东的天然气公司和兴化化工，资产预估值为42.13亿元人民币，并配套融资至多17亿元。

--协鑫集成 第二大股东倪开禄所持的5,470.4万股，将于明年1月6日公开拍卖，目前该笔股份市值为6.9亿元。

**东方早报**

--在线票务平台格瓦拉与腾讯 旗下微票儿昨宣布合并，合并后团队框架保持不变，两平台仍将独立运营。

**21世纪经济报　道**

--知情人士透露，中国铝业公司和国家电投铝板块的合并事项正在商谈之中，此外还考虑一个版本就是中国铝业、中国有色及国家电投铝板块三个公司合并，打造一个覆盖上下游、产业链一体化的综合集团。

**人民日报**

--中国工商银行 欧洲公司宣布，已获卢森堡金管局批准发行工银瑞信标普500中国指数基金，该基金是工银欧洲可转换证券集合投资基金（UCITS）旗下子基金，由工银瑞信资产管理（国际）公司担任投资管理人。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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