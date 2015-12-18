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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月18日

*工商时报：

--历经三年半谈判，世贸组织（WTO）部长会议昨日共同宣布，已完成资讯科技扩大协定（ITA 2）谈判，最快明年7月开始调降关税。经济部表示，未来台湾相关资讯产品出口可省下11.4亿美元的关税，有助提升产品竞争力。

--抢攻伊斯兰商机，台资首家中东地区分行最快将于明年首季开业，兆丰国际商银位于阿布达比的代表处已获得阿拉伯联合大公国央行的核准，可以升格分行。

*经济日报：

--中央银行意外降息，主要行库将于今日召开会议，讨论调整新台币存放款牌告利率与因应对策，包括台湾银行、土地银行、合作金库等指标公股行库，最快今日就会宣布各天期存放款利率调整方案，并于下周起实施。

--立法院今日进行本届最后一次院会，包括广电三法、攸关加薪抵税的中小企业发展条例、台湾金控条例等案，都可望三读通过。至于购车抵税的货物税条例，由于新车业者和中古车商还在为各自利益拔河，能否三读充满变数。

--陆委会主委夏立言表示，〞马习会〞后，陆委会官员已经和对岸见面讨论下一步进行的事项，例如货贸协议下一轮业务沟通即将进行，两会互设办事机构也可能在近期内进行新一轮沟通，两岸事务首长热线则可能是最快能实现的，对岸也是一样的心态。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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