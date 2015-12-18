版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:32 BJT

《香港报摘》--经济日报12月18日

* 要闻版头条：

--美国加息钟声正式敲响，七年宽松周期大逆转，股市资金外逃、债券熊市、商品暴跌等忧虑随之而起；但七大外资行普遍认为加息幅度温和，大市已消化，香港短綫无加息压力，带动大市连升两日，一度重上22,000关口。

* 其他：

--渝太地产 公布，拟向主要股东兼公司主席张松桥全资子公司，出售彩星中心、世纪广场及当中的物业管理服务公司，涉资约40.2亿港元。公司拟派发出售事项所得收益的74.6%或以上为特别息，料每股派发不少于3.75港元。

--安邦保险连日以逾百亿元增持远洋地产 至近三成股权，市场关注远地大股东之位谁属。远地公布最新纪录，中国人寿 持有其近22.54亿股，截至本月9日的安邦持有22.52亿股，意味国寿仍是远地最大股东。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐