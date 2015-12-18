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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:58 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月18日-12月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月18日(五)

华盛顿--美国财政部助理部长Mark Mazur在乔治华盛顿大学法学院举办的当前国际税务问题研讨会上发表演说(1630)。

美国夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加夏洛特商会2015年经济展望会议的经济前景小组讨论会(1730)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在记者会上，就金融稳定报告发表讲话(0900)。

赫尔辛基--芬兰财政部发表最新经济预估(0900)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话。

东京--日本央行宣布利率决议(0200)。

12月20日(日)

渥太华--加拿大联邦及省级财政官员举行会议(至21日)，讨论强化加拿大养老金计划以及其他议题。加拿大央行总裁波洛兹将就全球经济及加国货币政策发表演说。

12月21日(一)

暂无重要经济事件。

12月22日(二)

暂无重要经济事件。

12月23日(三)

东京--日本央行发布11月政策会议记录(2350)。

12月24日(四)

东京--日本央行总裁黑田东彦在经济团体连合会发表演说(0400)。

12月25日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)

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