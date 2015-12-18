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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:50 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月18日-12月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月18日(五)

布拉格--捷克央行将公布最新银行业压力测试报告(0900)。

利马--秘鲁央行公布修正后经济预测。

巴西利亚--巴西财长莱维(Joaquim Levy)计划举行年底媒体早餐会(0900)。

新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)可能在议会陈述年中经济评估。

12月21日(一)

圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告(1400)。

12月22日(二)

安卡拉--土耳其央行召开月度货币政策委员会会议。

12月23日(三)

巴西利亚--巴西央行将公布未来两年经济增长和通胀预测。在季度报告中，央行并将提供更多未来货币政策举措指引(1030)。

12月24日(四)

暂无重要经济事件。

12月25日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 王兴亚)

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