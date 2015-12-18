版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:45 BJT

《香港报摘》--信报12月18日

* 要闻版头条：

--美国联储局结束历时七年的零息年代。由于市场已讨论加息接近一年，联储局主席耶伦大派定心丸，强调之后只会循序渐进加息，令投资者安心，金融市场未见剧烈波动。

* 其他：

--美国启动加息周期，然而多家本港银行维持最优惠利率不变。汇丰银行副主席兼行政总裁王冬胜表示，现时本港经济不算太好，未有足够条件加息；但他指出，当美国下次加息，若本港不跟随，港美息差扩阔，可能触发资金流向美元。

--长和 旗下屈臣氏集团的董事总经理黎启明表示，计划每年在内地新开450家至500家店舖，以平均每日开一至两家新店的速度扩张，预算内地开店及装修开支占屈臣氏资本开支超过40%。

--饼乾制造商嘉士利集团 与复星国际 发起成立的复星惟实一期股权基金订立合伙协议，共同设立投资基金。嘉士利副主席谭朝均透露，目前正在接触国内外三至五个项目，在尽职审查阶段，目标每年成交一至二个项目。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐