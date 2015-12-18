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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:53 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆整理跌势，132.50有大量期权到期

0027 GMT

* 欧元/日圆纽约尾盘跌至132.60，此后即告持稳

* 亚洲交投区间目前位于132.75-80，交投相当清淡

* 支撑位于132.50，此处有规模达7.94亿欧元的大量期权到期

* 一目均衡基准线132.12有更多支撑

* 不过技术线图偏空，小时图一目均衡转换线下滑至132.78，一目均衡基准线在132.92

* 欧元/日圆仍追随日线图一目均衡云区下滑，今天位于133.26-134.42区间

(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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