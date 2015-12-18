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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:56 BJT

《交易视点》台湾央行意外降息，但估计殖利率波动不若前次大--元大宝来证

路透台北12月18日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾央行在市场普遍预期不降息之下，意外调降重贴现率半码来挽救经济出口，虽市场普遍预估不降息，但预计本次降息对殖利率波动不若前次大，加上市场本已缺券，观察后续追价意愿来决定殖利率下行幅度，本周预估十年券104/12期 成交区间1.00%-1.15%，五年券104/13期 则在0.65%-0.73%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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