中国货币市场：大行供给未恢复资金稍紧势头未缓，央行维稳意图支撑信心

路透上海12月18日 - 在新股申购资金解冻完成后，中国银行间市场周五流动性稍紧势头并未得到明显缓和，因大行仍未恢复到此前宽松供给水平，隔夜回购加权利率略涨，七天品种则有所下行。

对于资金意外变紧的原因市场莫衷一是，现在多猜测是否为外汇占款减少后续影响所致。不过交易员指出，从央行一贯维稳意图来看，年底前市场流动性应该不会有大问题，可以继续关注未来逆回购操作规模，以及可能的SLF等。

华南一银行交易员表示，早盘资金还是略紧，“大行也出，但不是很多。大家都不太清楚突然这么紧的原因，也可能是和外汇占款有关吧。”

她强调说，目前的“紧”，只是与此前过宽的状态对比，并没有达到借不到钱的程度。如果需要，央行应该会采取加大逆回购量，或者私下放水等方式稳定流动性。

北京一银行交易员补充说，对银行类机构来说，资金虽紧但无大碍，相对来说，部分靠滚隔夜融资的基金或券商可能会更难过一些。另外，市场也在期盼中国央行年底前会再一次降准。

在11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月降幅后，当月金融机构外汇占款亦减少2,213亿元，继上月小幅增长后再度转负。

与七天期质押式回购加权利率早盘小跌不同，作为利率互换交易基础的同期限回购定盘利率 较上日上涨2个基点(bp)，与借款机构相近。

本周央行公开市场仅小幅净投放100亿元人民币，考虑到同时有800亿元国库现金定期存款到期因素，实际上应为净回笼700亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8014 1.7754 +2.60

七天 2.3306 2.3529 -2.23

14天 2.7473 2.6341 +11.32

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9250 3.7100 -78.50

七天 2.9000 2.7500 +15.00

14天 3.1000 2.8000 +30.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8200 1.7800 +4.00

七天 2.4500 2.4300 +2.00

14天 2.7600 2.6800 +8.00

Shibor

其中:隔夜 1.8160 1.7930 +2.30

七天 2.3180 2.2990 +1.90

三个月 3.0501 3.0481 +0.20