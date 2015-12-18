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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 09:09 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息12月18日

* 明报：

--《都市日报》大股东黄浩表示，初步计划在明年第四季上市，上市主体会以免费报章先行；收费杂志则归E Multimedia经营，由于属首年投资，并且有独立团队运作，将与免费报分开。但是最终如何将业务打包上市，他说要视乎保荐人及财务顾问意见而定。

--众安地产 旗下中国新城市 以酒店式经营概念开展另类民宿业务，冀三年后自有民宿品牌＂又一邨＂拥有2万间客房，旗下民宿网站＂众家乐＂客房数量则达到28万间。集团已和日本民宿展开合作，并考虑时机成熟后分拆民宿板块上市。

* 苹果日报：

--保利达 旗下楼盘澳门＂海一居＂爆出＂烂尾＂危机，随时面临业主追讨高额赔偿。由于项目发展限期将于12月25日到期，澳门政府表明会依法处理土地，而保利达亦准备与政府打官司。

* 星岛日报：

--中国南航 宣布次购入80架波音飞机，涉资72.4亿美元。而其持股51%的附属公司厦航亦购入30架波音飞机，以优化机队结构。

* 东方日报：

--香港债券市场一直发展缓慢，有金融发展局成员认为政府应带头推动，以发债为政府项目融资。据金管局资料，去年港元发债额增加3.1%至2.43万亿港元，本地公司发行的债券金额较前年增加三成。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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