港报社评：明年加息4次？耶伦只能走着瞧--经济日报12月18日

美储局宣布加息1/4厘。虽按其利率预计图表，储局明年可能再加息4次，每次1/4厘，惟美国经济不明朗与负面因素俱存，能否再加4次，相信储局主席耶伦亦心中无底，只能走着瞧。

虽然联储局视为通胀指标的个人消费支出（PCE）核心物价指数，10月升幅仅只1.3%，远未达储局的2%目标，但美国失业率已降至5%的全面就业水平，加上储局担心长期近零的超低利率，令美国金融市场泡沫日盛，如国债与垃圾债市场，并且扭曲了企业投资行为。故昨晨终如早前示意般，宣布加息1/4厘，即将联邦基金利率升至1/4至1/2厘水平。

耶伦开了加息第一枪，何时开第二枪？明年又会开多少枪呢？若按储局昨晨发布的利率预计图表，即议息会议成员对联邦基金利率的估计，明年底的中位数是1.4厘，那若渐进式每次加息1/4厘，储局便可能大约每季加息1次，即在明年第一季尾开加息第二枪，全年加息4次。

然而，储局加息步伐将否真的如此呢？耶伦昨被记者追问，她多次指出加息是渐进式的，此不代表机械式、均匀地加息外，更强调加息与否仍视乎经济数据，若美国经济表现令人失望，储局政策便会更宽松。

耶伦的回应看似官腔，万事留有余地，惟此亦很可能真的是其心底话，原因至少有四。

其一，美国长期量宽与超低息，虽挽救了金融市场与经济，但亦扭曲了市场运作，是否已潜藏了不少尚未发现的炸弹，将可能被加息引爆，殊难逆料。

其二，加息势令美元走强，不利出口，恐拖美国经济复苏后腿。

其三，美国加息可能令环球资金更快从新兴市场以至欧日等撤离，流向美国，或会令这些国家经济雪上加霜，反过来拖累美国经济。

其四，美国经济本身亦有隐忧，尤其制造业，如工厂新定单已连续10个月萎缩、制造业及贸易销售今年初开始接连下跌、库存对销售比率反覆上升等，可见美国复苏并不全面；一些证券行更悲观地估计，美国明年有3至6成半机会再陷衰退，令美息将不加反减。

正因美国现时虽有加息条件，但其实经济复苏并不全面，难言稳固，外围经济又差，令美国经济前景有甚多不明朗以至下行因素。耶伦身为储局主席，自然了解情况极其复杂，故加息只能见步行步，若数据续佳，明年便加息4次，若经济数据反覆，明年加息便可能一次起、两次止了。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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