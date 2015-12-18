中国票据市场：转贴利率本周低位持稳，交投渐淡年底前小涨概率稍大

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透上海12月18日 - 中国票据市场本周转贴利率变化有限，六个月纸质和一年期电票成交维持在年息2.8%-2.9%区间。交易员称，年底将至，除短期代持转让外，正常交易交投渐淡，收票需求减弱情况下，近期票据价格小涨概率稍大。
上海一银行交易员表示，本周票据价格“比较平稳，跨年(底)代持调剂交易多一些，正常业务少了，收票没有之前那么积极。”
她解释说，受信贷或其他指标限制，一些仍想保留现有投资的机构，以临时“代持”方式将票据让渡出去，在指定日期再收回。
对于年底前的涨幅，他们预计不会太大，价格很可能仅回升至3%附近。对于更长时间的趋势判断，则略有分歧。
华南一银行交易员指出，从以往年度看，春节前后资金可能趋紧，因此部分机构收票，会指定要求为明年春节前到期，以避开资金利率上行风险。
不过有观点认为，票据价格大趋势仍是向下，即使现有利率已跌至3%以下，到明年回头看依旧属于好价，所以宁可与资金利率倒挂，也愿意提前收票布局。
近几日，银行间资金市场流动性较前期有所收敛，因大型银行出资意愿下降。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)