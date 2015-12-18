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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 09:27 BJT

全球金市：现货金未能扳回失地，昨日创五个月来最大单日跌幅

美联储周三上调指标利率区间25个基点后，金价一直承受沉重卖压。

美国加息推动美元指数周四升至两周高位。

另一方面，黄金几乎未见到任何买兴，投资者上日推动金价跌至1,047.25美元，接近此前创下的近六年低点。

金价今年迄今已经累计挫跌11%。许多人士预计金价进一步走跌。技术分析师称，金价可能很快测试关键的1,000美元水准。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量下降0.70%至630.17吨，为2008年9月以来最低。

对冲基金持有的纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货净空头仓位本月达到纪录水准。

受强势美元影响，其他贵金属走势挣扎。

白银 维持隔夜跌幅，上日下滑3%创近三个月来最大单日跌幅；铂金(白金) 下跌，上日录得一年来最大跌幅。两者周线都可能下跌。

钯金 隔夜下滑2.5%，但本周至今上涨2%，在贵金属中表现最佳。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰)

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