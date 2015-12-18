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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 09:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势仍疲软；日股回落

0104 GMT

* 日经指数开盘持平后下跌，目前跌0.65%

* 美元/日圆走势仍然疲软，目前低至122.42

* 从122.50附近有一些买兴，再往下亦有买兴

* 122.00之前有较多买盘，此处也有规模5.75亿美元到期期权

* 123.00之前有较明显卖盘，但此前有一些技术阻力

* 小时图一目均衡基准线在122.55，一目均衡转换线在122.65，两者皆趋平。 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 王颖)

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