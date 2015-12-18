港报社评：蜗步加息，楼价免急挫--星岛日报12月18日

本港银行＂水浸＂，楼宇按揭贷款没有即时跟随美国加息，楼市不致应声下挫，股市更跟随外围上扬，短期景象＂天下太平＂，却要留意长期息口和美元汇价走势的影响。 全球主要股票市场，没有因为美国联邦储备局宣布加息而下挫，原因是投资者早有心理准备。息口微加四分一厘，反而消除了＂加还是不加＂的不明朗因素。联储局主席耶伦透露计画明年底息率升到1.375厘，换言之，联储局明年可能会以温和步伐加息四次，还会因应万一经济表现不如预期而放慢加息步伐。 至于联储局在金融海啸后力挽经济的三度量化宽松，向市场释放3万亿美元的资金，令联储局资产负债表高达4.5万亿美元，联储局今次没有

启动回收资金的机制，加上欧日央行向市场＂放水＂，全球资金仍然泛滥，本港银行结余亦达到3,900亿港元的高水平。 本港银行有这么多钱＂等人借＂，市场又互相竞争，大家避忌加息赶客。联储局加息步步为营，避免打击美国经济，连带本港楼市都间接受到＂呵护＂，现阶段加息对楼市产生的压力，主要来自心理预期而不是实际供楼能力，毕竟加息四分一厘对供楼能力影响有限，何况本港楼按连四分一厘都未开始加？ 虽然金融管理局为扞衞联系汇率而把基准利率提高四分一厘，银行何时加息，还要视乎资金流走情况，如果美国息口逐步加至吸引大量资金由港元流向美元，令本港银行结余大减，银行就面对压力以增加存款息口来挽留资金，成本增加，贷款利率随而上升。本港上次加息周期由2005年展开，比美国迟了九个月。 本港迟早要跟随美国加息，究竟迟多少，除了视乎上述美国加息步伐的快慢，还视乎美元强势会吸引多少内地资金流进香港避险。内地投资者分散投资策略，担心美元愈走愈强，令人民币贬值风险大增，由于港元汇价随美元上升，来港买港元可以保值，说不定还可以在汇价上赚一笔。

美元因加息而更为坚挺，油价金价和其他主要货币都下挫，中国可能要减息降准来挺住经济，人民币因此对美元继续有贬值压力。虽然港元显得更有吸引力，但是港元进一步呈强势，却可能削弱出口和旅游零售等业的竞争力。 最新数据显示，本港出口货值和货量皆跌，失业率虽然维持不变，却是因为总劳动人口稍为减少了，就业人数并没有增加，当中与来港旅客下跌直接有关的住房服务业失业率增加了，雇主的招聘和加薪意欲比往年逊色。 息口只是影响市民供楼能力的其中一个因素，还有楼价和入息。中长綫而言，要是本港经济在美国加息压力下走下坡，打击市民就业和收入，楼市恐怕要面对进一步加息和经济放缓的双重夹击。（完）

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