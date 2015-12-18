中国经济：企业获利增长降至纪录低位，面临不利的通缩局面--调查

报告称：“虽然这仅仅是一个季度的情况，但企业获利数据尤为令人担忧，报告获利增长的企业所占的比例降至纪录低点，按季降幅为2012年中以来最大。”

调查涉及的所有行业当季的表现均不及上季，为这项调查开展以来首见。

调查还显示，中国就业市场和通胀的影响均有所减弱。

调查还显示，尽管劳动力供应变得不那么充裕，但就业增幅降至四年来的最低水平，薪资增长也放缓。投入和销售价格也触及纪录低点。

“头一次，企业看来正在遭遇真正不利的通缩，”报告称。

仅有14%的受访企业表示，他们在借贷，为该调查问世以来的最低水平。表示自己正在借贷的企业所占的比例在四年间减少了三分之二。

调查还显示，航运和交通建设行业在第四季表现糟糕，营收和雇聘放缓，获利“完全消失”，令人质疑财政干预的效果。