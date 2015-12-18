中国经济：企业获利增长降至纪录低位，面临不利的通缩局面--调查

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
报告称：“虽然这仅仅是一个季度的情况，但企业获利数据尤为令人担忧，报告获利增长的企业所占的比例降至纪录低点，按季降幅为2012年中以来最大。”
调查涉及的所有行业当季的表现均不及上季，为这项调查开展以来首见。
调查还显示，中国就业市场和通胀的影响均有所减弱。
调查还显示，尽管劳动力供应变得不那么充裕，但就业增幅降至四年来的最低水平，薪资增长也放缓。投入和销售价格也触及纪录低点。
“头一次，企业看来正在遭遇真正不利的通缩，”报告称。
仅有14%的受访企业表示，他们在借贷，为该调查问世以来的最低水平。表示自己正在借贷的企业所占的比例在四年间减少了三分之二。
调查还显示，航运和交通建设行业在第四季表现糟糕，营收和雇聘放缓，获利“完全消失”，令人质疑财政干预的效果。
33%的受访者表示，交通建设行业的营收大幅放缓。航运业完全萎缩，39%的受访者称营收在下降。(完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 徐文焰/许娜)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)