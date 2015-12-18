港报社评：慎防加息严重影响楼市--文汇报12月18日

美国昨宣布加息四分一厘，持续多年的超低息时代宣告结束。虽然此次美国加息的幅度对香港影响尚属轻微，但在步入加息通道的环境下，香港楼市将不可避免进一步面临下行压力。全社会正密切关注加息对经济尤其是楼市的影响，政府相关部门更有必要未雨绸缪，做好预测和应变准备，防止因楼市波动而导致经济大起大落。

美国宣布的加息幅度在市场预期之内，香港金管局只是相应调高本港基本利率至四分三厘，而本港主要银行暂时未有跟随加息，令市民的供楼等支出暂时不需要增加。而且美国加息早在市场预期之内，市场已基本消化相关影响，因此香港对加息的反应比较平静，昨天的股市还在金融股的带动下有所上升。不少财经界人士认为，今次美国落实加息，显示美国经济复苏势头较为强劲，反而有利于世界经济增长。不过，此次加息毕竟标志着进入加息通道的大门已经打开，美联储局更透露明年或会加息四次，在联系汇率机制下，香港明年也将不得不跟随进行加息。这种情势下，资金外流、经济放缓等压力势必增加，尤其是对楼市难免产生影响。目前，本港楼市下调的迹象已经相当明显，损手离场的个案不断出现。有分析人士认为，如果明年美国平均加息1厘左右的话，香港的楼市就有可能下调一成。

回顾香港回归之后楼市发展历史，可以看到楼市的兴衰，对香港社会的影响非常之大。由于回归等因素的刺激，香港楼市在九七之后曾经上过一个高峰，但很快就因为金融风暴影响，加上＂非典＂等原因，楼价一度大跌，负资产家庭数以万计，整体经济也随之下行。随后，中央采取一系列措施，全力支持香港经济复苏。楼市在供不应求的市况下，一直反覆上升、居高不下，逐步到达与普通市民实际承受能力严重脱节的地步。特区政府近年致力增加供应，压抑楼价，逐渐收效。如今在加息环境下，楼市如果进一步调整，将产生双重效应：一方面是楼价可望持续回调，逐渐进入合理区间，有机会让更多人士能够置业；但另方面，作为香港经济最重要支柱之一的房地产业，如果重现上世纪九十年代后期因金融风暴而大跌的状况，对香港经济的冲击也将非常严重。因此，如何在满足市民安居需要的同时，避免楼价下跌对整体经济的冲击，是对特区政府施政能力的又一次考验。

加息既至，特区政府就应加强对加息环境下楼市走势的关注与研究，在坚持增加土地供应，满足广大市民置业需求的同时，也要精确地洞察房地产市场的变化，及时通过政策的适度调整稳定市场。尤其对金融体系面临的风险要有足够防控，防止楼市大幅波动而影响金融体系稳定，更要避免因楼市下行而严重影响整体经济。对于广大市民而言，在复杂波动的经济环境下，应根据各自的具体情况作出适当的财务安排，保持高度的风险意识，谋定后动，量力而行。（完）

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