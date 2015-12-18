更新版-台湾债市：指标五年券殖利率大跌创历史新低，因央行意外降息

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* 指标五年公债殖利率大跌至0.65%的历史新低

* 殖利率料暂在低档游走

路透台北12月18日 - 台湾央行周四意外降息半码(0.125个百分点)，指标10年104/12 公债殖利率周五盘初大跌，五年公债104/13期 殖利率更跌至历史低位。交易员认为，经济表现可能低于预期，短期内债市殖利率料在低档游走。

他们表示，上日央行意外宣布降息半码，且今日引导各天期定存单利率下跌7基点，14天期定存单利率调低至0.29%，隔夜资金利率也降至0.23%。

本地时间上午11：00时，104/13期殖利率大跌8个基点至0.65%，创历史低位；盘中前低是8月28日的0.7050%；104/12则跌8.65个基点，报1.0860%。台股加权指数 则跌0.49%。

〞短券向下的空间很小了，长券可能空间大一点。〞一位大型外商银交易员说。

他们认为，目前不管是五年或十年公债殖利率都位于低水位，但年底将届各方的买盘还是有些观望，短期内先看整数关卡能不能有所突破，五年公债104/13期先看0.65%、十年公债104/12期则看1.10%今日收盘能否有效突破。

交易员预估，下周104/12殖利率交投区间在1.08-1.14%。五年券104/13期在0.64-0.68%。

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