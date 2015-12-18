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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 09:33 BJT

《中国重要政经日程》--12月18日

==========================今日重要政经日程==========================

12月18日（周四）

*--乌镇第二届世界互联网大会“互联网技术与标准论坛”之技术与标准促进互联网发展。

*--经济每月谈：“十三五”三农工作决战决胜论坛。

*--中国外交部长王毅将于出席在美国纽约举行的叙利亚国际支持小组外长会和联合国安理会叙利亚问题部长级会议。

=========================近期重要政经日程==========================

12月19日（周六）

*--中国外交部长王毅将于19-21日赴德国与施泰因迈尔外长共同主持首轮中德外交与安全战略对话，并对塞浦路斯进行正式访问。

12月20日（周日）

--2015中国对冲基金年会在上海召开

12月30日（周三）

---第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行

2016年1月8日（周五）

--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛

--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 马蓉)

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