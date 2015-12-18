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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 09:52 BJT

澳新汇市：两国货币受挫，因美国升息掼压大宗商品价格

“交易员在掌握近期全球情势进展的同时，设法应对本周美联储升息后的市场走势，在此之际澳元空头显然准备再度出击，”外汇机构OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes表示。

他预估澳元将很快测试0.70美元。

澳元周线料下跌0.9%，但兑英镑表现稍好，英镑/澳元 本周下跌1%。

新西兰元/美元 同样感受到联储升息效应，在上日升至0.6801后，滑落至0.6688。(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 许娜/李爽)

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