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货币新闻 | 2015年 12月 18日 星期五 09:45 BJT

国际油市：油价可能连续第三周周线下滑，受库存增加新迹象的打压

美国原油周内跌2.4%，布兰特原油亦跌2.6%，两个合约都有可能录得第三周周线下滑。

美国原油距离2008年12月全球金融危机期间达到的低点32.40美元不到0.6美元，布兰特原油较同期低点36.20美元低不到0.7美元。

看到市场资讯公司Genscape报告的交易员称，该报告显示美国原油交割地库欣的库存增加140万桶。

美国能源资料协会(EIA)周三称，上周美国原油库存增加480万桶，分析师预估为下降。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/李爽 审校 戴素萍/许娜)

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