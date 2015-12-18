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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 09:43 BJT

台湾股市：在央行降息后下跌；银行股领跌

路透台北12月18日 - 台股周五下跌，之前台湾央行进行今年来第二次降息，旨在支持经济增长，全球需求放缓令依赖出口的台湾经济受到打击。

金融类股领跌，因投资者担心降息可能会侵蚀金融企业获利。中信金控 下挫2.1%，兆丰金控 下跌1.6%。

0103GMT，加权指数 跌0.9%至8,246.27点，周四收盘涨1.65%至8,319.67点。

电子类指数 跌0.9%，金融保险类指数 下跌1.6%。(完)

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