中国金融：银联与苹果和三星分别合作，支持Apple Pay和Samsung Pay

路透上海12月18日 - 中国银联与全球最大两家手机公司三星电子 和苹果公司 分别合作，在中国支持两种新型移动支付方式--Apple Pay和Samsung Pay服务，预计最快于明年初开放这两项服务。

据中国银联周五新闻稿，通过与苹果的合作，届时银联卡持卡人可以轻松将他们的银联卡添加到iPhone、Apple Watch 以及iPad上，令日常消费更加便捷和安全。而中国银联与三星电子合作，银联卡持卡人将可在拥有Samsung Pay功能的手机上管理和使用自己的信用卡和借记卡。

Apple互联网软件与服务高级副总裁Eddy Cue说，“对于苹果而言，中国市场的重要性不言而喻。通过携手中国银联以及15家中国境内银行的支持，中国的用户即将可以享受便捷、安全和私密的支付体验。”

新闻稿称，Apple Pay和Samsung Pay相关产品和技术将严格遵循中国国家和金融行业移动支付标准，并将按照中国监管部门要求完成相关检测和认证，之后正式向中国地区的银联卡持卡人开放此两项服务，预计最快2016年初。

“我们非常高兴为消费者带来包括Apple Pay在内的一系列基于银联云闪付的创新支付选择。”中国银联执行副总裁柴洪峰说。

银联云闪付与Apple Pay结合，将通过应用业界领先的Token（支付标记）安全技术，保障用户的支付信息。添加信用卡或借记卡时，实际的卡号既不存储在设备上，也不存储在 Apple 的服务器上。系统会分配一个唯一的设备账号 ，对该账号进行加密，并以安全的方式将其存储在设备的安全芯片中。每次交易都使用一次性的唯一动态安全码进行授权。

而银联与三星的合作，使得Samsung Pay可以在包括银联云闪付在内的中国境内绝大多数POS终端上进行非接支付，覆盖绝大部分线下商店。在安全性方面，通过与中国银联合作，应用指纹识别、支付标记（Token）、KNOX软件防护等三重防护技术，Samsung Pay可为用户提供安全可靠的交易保护。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)