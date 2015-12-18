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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 09:54 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价一度贬破32.9，因台湾央行意外再度降息

路透台北12月18日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价走跌一度贬破32.900。汇银人士表示，由于央行意外再度降息半码，外资汇出带动盘初台币实质汇价走低，且台股疲软也拖累台币走势偏弱，但随着出口商抛汇卖需增温略有收敛实质汇价贬幅，暂在32.900附近趋弱整理。

他们指出，除了央行意外降息因素外，盘初离岸人民币及韩元也因美元走强而表现疲弱，令早盘台币实质汇价贬破既有区间，直接挑战32.900关口，后续能否有效站稳32.900暂先观察出口商抛汇卖压力道。

〞很久没看到32.900，出口商出来蛮多的 。〞一位民营银行交易主管说。

台湾央行周四宣布，理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，为连续二季度降息，重贴现率降至1.625%；央行并称，2016年M2年增率目标区间在2.5-6.5%。

本地时间9:35，离岸人民币兑美元 报6.5649，上日收在6.5670；韩元兑美元 报1,184.1，上日收在1,180.1；台股加权指数 则跌0.63%。

台币早盘实质交易区间落在32.890-32.920；上日在32.760-32.820。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.940/32.990，上日收在33.020。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.850-32.950

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元指数触及两周高位，受美国近十年来首次升息提振

--《综述》台湾央行意外降息，因对未来景气看法悲观并期藉此促贬台币 (完) (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)

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