《香港重要政经日程》--12月18日-12月30日

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
================== 今日重要政经消息=================
12月18日（周五）
-- 义合控股 首日挂牌。
-- 中国粗粮王 公布中期业绩。
-- 国际家居零售 公布中期业绩。
--11:00 华瀚生物制药 股东周年大会。
--11:00 京维集团 股东周年大会。
--11:00 中国金融国际 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月21日（周一）
-- 恒石基业 首日挂牌。
-- 公布11月份消费物价指数。
-- 华人置业 召开董事会考虑派发特别股息。
12月23日（周二）
-- 中盈盛达融资担保 首日挂牌。
-- 郑州银行 首日挂牌。
-- 星谦化工 公布年度业绩。
-- 奥思集团 公布年度业绩。
12月24日（周四）
-- TCL通讯科技 股东特别大会。
-- 港股半日市。
-- 沪股通暂停。
--10:00 比亚迪电子 在中国举行股东特别大会。
12月25日（周五）
-- 圣诞节假期休市。
-- 沪股通暂停。
12月28日（周一）
-- 公布11月份进出口数字。
-- 天喔国际 股东特别大会。
*-- 华融金控 公布中期业绩。
12月29日（周二）
-- 承达集团 首日挂牌。
*-- 东阳光药 首日挂牌。
*-- 大众金融 公布中期业绩。
*-- 黄河实业 公布中期业绩。
--11:00 阿里影业 股东特别大会。
--14:00 金鹰商贸 股东特别大会。
*12月30日（周三）
-- 弘业期货 首日挂牌。
-- 新特能源 首日挂牌。
-- 金斯瑞生物科技 首日挂牌。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)