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货币新闻 | 2015年 12月 18日 星期五 10:17 BJT

芝加哥期市：阿根廷供应拖累大豆期货小跌，小麦和玉米亦走低

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 482.00 -2.00 -0.41% -0.31% 489.08 52

CBOT玉米 373.50 -0.75 -0.20% +1.01% 373.08 51

CBOT大豆 876.00 -1.00 -0.11% +1.57% 871.69 50

CBOT稻米 $11.12 $0.01 +0.05% +1.46% $11.61 46

美国原油 $34.72 -$0.23 -0.66% -2.25% $39.98 26

汇率

欧元/美元 $1.084 $0.001 +0.11% -0.68%

美元/澳元 0.712 0.000 -0.03% -1.49%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/张明钧; 审校 许娜/徐文焰/王兴亚)

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