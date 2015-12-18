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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 10:25 BJT

金属期市：铜价持坚，但周线可能录得一个月最大跌幅

美联储本周启动的政策收紧有可能成为现代以来持续时间最长且步伐最慢的紧缩周期之一。这轮周期持续时间或许能与前美联储主席沃克尔在1980年代的抗击通胀行动比肩。

一项中国企业的民间调查报告显示，中国经济第四季普遍疲弱，令人质疑本月公布的官方活动数据优于预期的真实性。

美国上周初请失业金人口从五个月高位回落，表明就业市场继续改善，可能促使美联储在明年进一步加息。

德国财政部周五表示，尽管新兴市场放缓，但受乐观的企业信心和稳定的就业市场提振，今年年底德国经济料将继续强劲增长。

Century Aluminum 的发言人周四表示，公司已放弃削减其肯塔基州Sebree炼厂产量的计划，部分因铝价温和反弹。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/汪红英；审校 戴素萍/徐文焰)

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