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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 10:20 BJT

日本股市：盘中下跌，关注日本央行会议

分析师称，如果日本央行维持政策不变，市场将可能忽略其决定。

“(若日本央行按兵不动)市场料将保持平静，”SMBC日兴证券负责投资研究和投资者服务的总经理Chihiro Ohta表示。

“驱动市场的可能因素是油价下跌的负面风险，但投资者目前并不是全面避险，当前(美元)汇价表明风险偏好持稳。”

美元兑一篮子货币升至两周高位，美元兑日圆 触及逾一周高点122.88，之后回落至122.51。

东证股价指数 下滑0.5%至1,557.35点，JPX-日经400指数 亦跌0.5%至14,026.21点。(完)

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