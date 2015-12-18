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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 10:24 BJT

重发-韩国金融市场：韩股韩元双双走软，大宗商品价格挫跌构成压力

(重发以调整段落顺序)

路透首尔12月18日 - 韩股周五上午下跌，追随全球股市颓势，因油价挫跌和连涨之后的获利回吐构成压力。

0148GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%至1,968.36点，料将结束连续三日涨势。

周五的央行数据显示，韩国11月生产者物价指数(PPI)连续第16个月下跌，跌幅和10月一样，因油价下跌使上游成本下降。

“投资者趁连涨三天了结获利，尤其是一些外国投资者，”LIG Investment & Securities分析师Kim Ye-eun表示。

油价下跌后，炼油类股表现不及大盘，但航空类股延续涨势，因寄望燃料支出将下降。

SK Innovation 跌1.5%，韩亚航空 涨4.1%，触及六周来盘中高位。

科技巨头三星电子 跌1.1%至1,276,000韩元，汽车厂商现代汽车 下滑0.6%。

外资势将连续第13天卖超，净出脱844亿韩元(7,130万美元)的韩国综合股价指数主板股票。

韩元兑美元 下跌，映射美元的涨势，但因警惕韩国外汇当局干预抑制跌势，韩元缩减部分盘初跌势。

韩元兑美元 报1,184.9，跌0.4%，此前触及低位1,187.0。

3月三年期公债期货 涨0.04点，至109.43。

0148GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,184.9 1,180.1

日圆/韩元 9.6702/866 9.6601

韩国公债期货 * 109.43 109.39

韩国综合股价指数 1,968.36 1,977.96

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王颖/李爽/王丽鑫；审校 徐文焰/戴素萍/许娜)

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