重发-韩国金融市场：韩股韩元双双走软，大宗商品价格挫跌构成压力

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
(重发以调整段落顺序)
路透首尔12月18日 - 韩股周五上午下跌，追随全球股市颓势，因油价挫跌和连涨之后的获利回吐构成压力。
0148GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%至1,968.36点，料将结束连续三日涨势。
周五的央行数据显示，韩国11月生产者物价指数(PPI)连续第16个月下跌，跌幅和10月一样，因油价下跌使上游成本下降。
“投资者趁连涨三天了结获利，尤其是一些外国投资者，”LIG Investment & Securities分析师Kim Ye-eun表示。
油价下跌后，炼油类股表现不及大盘，但航空类股延续涨势，因寄望燃料支出将下降。
SK Innovation 跌1.5%，韩亚航空 涨4.1%，触及六周来盘中高位。
科技巨头三星电子 跌1.1%至1,276,000韩元，汽车厂商现代汽车 下滑0.6%。
外资势将连续第13天卖超，净出脱844亿韩元(7,130万美元)的韩国综合股价指数主板股票。
韩元兑美元 下跌，映射美元的涨势，但因警惕韩国外汇当局干预抑制跌势，韩元缩减部分盘初跌势。
韩元兑美元 报1,184.9，跌0.4%，此前触及低位1,187.0。
3月三年期公债期货 涨0.04点，至109.43。
0148GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,184.9 1,180.1
日圆/韩元 9.6702/866 9.6601
韩国公债期货 * 109.43 109.39
韩国综合股价指数 1,968.36 1,977.96
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王颖/李爽/王丽鑫；审校 徐文焰/戴素萍/许娜)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)