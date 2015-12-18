《路透晚报》--12月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：今日进行1,000亿元六个月MLF操作，利率持平于3.25%

中国央行周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，今日对13家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率持平于10月的3.25%。这也印证了路透稍早的消息。

--中国经济：中央经济工作会议周五召开，十三五仍是战略机遇期--人民日报

人民日报周五的署名文章称，中央经济工作会议周五正在北京召开，且“十三五”是中国的重大战略机遇期，中国应抓住机遇、倒逼变革，推动经济社会发展全面转型升级。

--中国房地产：政策利好不断发酵11月房价续涨，城市间涨跌差异明显

随着前期利好政策的不断发酵，中国主要城市房价延续涨势。最新数据显示，11月70城房价指数同、环比均上涨且涨幅扩大，不过城市间房价涨跌差异依然明显，显示消化库存难度仍大。

--中国财政：明年中央部门预算全部细化执行到项目，从严控制资金垫付--财政部

中国财政部日前下发通知要求，中央预算单位应深入开展2016年全年用款计划编报，除部分特殊部门和项目外，中央部门预算全部细化执行到项目。

--中国央行：RQFII试点地区扩大到泰国，投资额度500亿元人民币

中国央行周四表示，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到泰国，投资额度为500亿元人民币。

--中国央行：和俄联邦央行签署合作谅解备忘录，推动双边本币结算发展

中国央行周四称，近日与俄罗斯联邦中央银行签署合作谅解备忘录，推动双边本币结算发展，并为对方在另一方发行以本币计价的债券提供便利。

--中国经济：企业获利增长降至纪录低位，面临不利的通缩局面--调查

一项中国企业的民间调查报告显示，中国经济第四季普遍疲弱，令人质疑本月公布的官方活动数据优于预期的真实性。

--中国能源：11月全社会用电量同比增长0.6%至4,658亿千瓦时--国家能源局

中国国家能源局称，11月份全社会用电量4,658亿千瓦时，同比增长0.6%。1-11月，全国全社会用电量同比增长0.7%，其中仅第二产业同比下降。

--台湾央行：委托银行代收隔夜资金利率降为0.23%，原为0.30%

台湾央行周五调降委托银行代收隔夜资金利率降为0.23%，原为0.30%。因上日央行理监事会议意外调降利率。

--路透调查：台湾11月外销订单金额料较上年衰退5.68%，连八月衰退

路透调查12家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期衰退5.68%，将为连续第八个月衰退。10月为减少5.3%。

【金融】

--中港基金：两地证监会正式注册两地的互认基金，首批涉七只基金

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，中国证监会和香港证监会正式注册两地的互认基金。他在每周新闻例会上指出，首批互认基金涉两地共七只基金，包括三只香港基金和四只中国大陆的基金。

--中国金融：部分城商行将入围投贷联动试点，加强产品创新助力实体经济--银监会

中国银监会城商行监管部主任凌敢周五称，城商行应探索建立以投贷联动为核心的金融服务模式，服务地方经济。下一步将选择在投贷联动上有基础、有经验的银行包括部分城商行进行试点。

--中港个股：工行在伦敦启动100亿美元债发行计划，首批3亿登陆伦交所

中国以市值计最大银行--中国工商银行周四于伦敦证券交易所上市启动发行100亿美元中期票据计划，首批发行的3亿美元债券是中国大陆银行在伦敦证交所主板市场发行的首支债券。

--中港个股：工银欧洲将发基金首次通过卢森堡RQFII额度投资中国市场

中国工商银行周四公告，旗下工银欧洲获准在欧洲发行工银瑞信标普500中国指数基金，首次通过卢森堡RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度投资于中国市场。

--中国金融：银联与苹果和三星分别合作，支持Apple Pay和Samsung Pay

中国银联与全球最大两家手机公司三星电子 005930.KS 和苹果公司 AAPL.O 分别合作，在中国支持两种新型移动支付方式--Apple Pay和Samsung Pay服务，预计最快于明年初开放这两项服务。

--《台湾金融市场一周展望》意外降息债市独欢呼，大选日近股汇陷盘整

尽管美国联邦储备理事会升息，但台湾央行看坏经济前景而意外降息半码(0.125个百分点)，引发债市新一波多头行情。分析师认为，随着总统大选逼近的效应逐渐发酵，执政党转换的不确定性料令股市陷盘整，债市独乐。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券强势不止，MLF消息及降准预期成助推剂

中国银行间市场周五现券收益率跌势不休，国债期货亦大涨。美联储（FED）升息落定后短期内最大不确定因素消除，而宽松货币政策环境下配置需求连绵不断，随着买盘持续入场现券强势难挡。

--中国债市动态：买气不减现券收益率续走低，宽松预期继续支撑做多情绪

中国银行间债市周五早盘现券收益率继续一路走低，买气不减；国债期货亦同步上涨。交易员称，尽管资金略显紧势，但丝毫无碍现券持续攀升的买入热情，带动金融债、国债品种收益率继续走低3-4个基点 。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.3390%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.3390%。

--中国票据市场：转贴利率本周低位持稳，交投渐淡年底前小涨概率稍大

中国票据市场本周转贴利率变化有限，六个月纸质和一年期电票成交维持在年息2.8%-2.9%区间。交易员称，年底将至，除短期代持转让外，正常交易交投渐淡，收票需求减弱情况下，近期票据价格小涨概率稍大。

【外汇】

--《人民币综述》点心债受惠境内需求略脱钩汇率，明年发行料续萎缩

点心滋味的好，只有自己人知道。相较于811汇改后跳水式下跌的恐慌，点心债价格于人民币加入SDR后的一波贬势中表现却相对稳定，境内资金基于利差诱因取代外资进场承接是主要原因。

--中国汇市：人民币略收升结束10连跌，美加息影响消化但后市仍不乐观

人民币兑美元即期周五小幅收升，终结连10日跌势；当周仍跌0.4%连七周下挫，创1995年8月来最长跌势。交易员称，美联储加息靴子落地后，中间价今日仍现10连跌刷新四年半低点，且年底客盘购汇较多，人民币短期料只是稳住跌势，并无转向迹象，后市仍不乐观。

【证券/行业】

--中国证券：证监会拟开展证券期货机构风险压力测试

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会拟组织开展证券期货机构风险压力测试工作，主要考察在极端情况下流动性等指标的承压情况，为监管部门提供政策依据。

--中国股市：沪综指震荡近收平，权重股涨势缺乏持续性大盘上冲乏力

中国股市沪综指周五冲高回落，震荡近收平。分析师指出，今天中央经济工作会议召开，市场对可能出台房地产利好政策预期较高，且近期险资频频举牌地产股，带动金融地产等权重股走势偏强，但目前市场整体缺乏明确方向，板块间轮动效应明显，在无大规模增量资金介入下，权重股难以走出持续性行情。

--《技术分析》中国股市沪综指料受阻于3,650点附近箱顶压力

中国股市沪综指本周如期在3,400点获得支撑震荡回升，化解向下破位风险。技术面显示，大盘仍处于大箱型震荡过程中，短线反弹接近3,650点附近的箱顶位置料将遇到明显阻力，3,500点则构成短线支撑。中线看，大盘收复5周及10周均线，整体仍在箱体内横向运行，在成交量能未出现明显放大前，仍难出现方向性突破走势。

--中港个股：万科下午临时停牌，因筹划发行股份用于资产重组及收购

中国最大房地产企业--万科周五公告称，因公司正在筹划股份发行，用于重大资产重组及收购资产，自周五下午起临时停牌。万科近期面临深圳钜盛华和前海人寿为代表的宝能系收购，后者的合计持股达22.45%，已成为万科的第一大股东。不过万科董事会主席王石在内部谈话中指出，不欢迎“宝能系”成第一大股东，因为其“信用不够”。

--中港证券：首批互认基金名单料快将公布，助拓展基金业务--香港官员

香港财经事务及库务局局长陈家强周五称，预料中港基金互认安排下首批认可基金名单快将公布，此举有助内地市场开放以及拓展基金业务。

--《焦点》煤在中国的黄金时代看似结束，可能已达需求高峰--IEA