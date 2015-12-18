中港个股：工行在伦敦启动100亿美元债发行计划，首批3亿登陆伦交所

路透香港12月18日 - 中国以市值计最大银行--中国工商银行 周四于伦敦证券交易所上市启动发行100亿美元中期票据计划，首批发行的3亿美元债券是中国大陆银行在伦敦证交所主板市场发行的首支债券。

伦交所周四晚间新闻稿称，工行于12月7日公布其伦敦分行建立的100亿美元中期票据计划获英国上市管理局正式批准。周四成功发行的3亿美元债为三年期。

“中国工商银行伦敦分行在此发行其首个美元计价债券是水到渠成的选择。该债券的上市不仅具有里程碑的意义，同时也是工商银行伦敦分行设立的100亿美元中期票据计划中的一部分，十分令人期待。”伦交所首席执行官Nikhil Rathi表示。

工行伦敦分行总经理陈进亦称，“这不仅是该行的首次尝试，也是首个中国内地银行在伦敦证券交易所主板市场发行的中期票据计划和债券，凸显英国市场在工行全球战略中的重要地位。”

他并称，首个国际债券成功发行表明，即使在市场日益趋紧的当下，工商银行的声誉和信贷业务依然能够赢得市场的认可和支持。