重温稿-路透调查：台湾11月外销订单金额料较上年衰退5.68%，连八月衰退

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
* 11月外销订单金额预估年减5.68%
* 数据将于下周一(21日)0800GMT公布
路透台北12月18日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期衰退5.68%，将为连续第八个月衰退。10月为减少5.3%。
分析师认为，由于去年基期高，预料外销订单要到明年第二季才有机会转正，第一季恐怕还是衰退。
此外，资通讯产品的海外生产比重持续走高，估计这些订单都在中国生产，因此对台湾的出口的贡献料将有限。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
台湾央行理监事会周四出乎市场预料，决议降息半码。分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会有所改变。
以下为金融机构对11月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
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澳盛银行 -9.68
星展银行 0.70
Forecast -5.40
富兰克林华美投信 -5.80
安智银行 -5.00
日盛投顾 -3.00
元富投顾 -5.30
永丰投顾 -8.56
法国兴业银行 -5.60
大众银行 -5.80
台新投顾 -6.00
元大投顾 -5.75
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中值 -5.68(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/杨淑祯)
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