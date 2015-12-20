版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 07:30 BJT

重温稿-路透调查：台湾11月外销订单金额料较上年衰退5.68%，连八月衰退

* 11月外销订单金额预估年减5.68%

* 数据将于下周一(21日)0800GMT公布

路透台北12月18日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期衰退5.68%，将为连续第八个月衰退。10月为减少5.3%。

分析师认为，由于去年基期高，预料外销订单要到明年第二季才有机会转正，第一季恐怕还是衰退。

此外，资通讯产品的海外生产比重持续走高，估计这些订单都在中国生产，因此对台湾的出口的贡献料将有限。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

台湾央行理监事会周四出乎市场预料，决议降息半码。分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会有所改变。

以下为金融机构对11月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

----------------------------------

澳盛银行 -9.68

星展银行 0.70

Forecast -5.40

富兰克林华美投信 -5.80

安智银行 -5.00

日盛投顾 -3.00

元富投顾 -5.30

永丰投顾 -8.56

法国兴业银行 -5.60

大众银行 -5.80

台新投顾 -6.00

元大投顾 -5.75

----------------------------------

中值 -5.68(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐