中国金融：三季末城商行不良贷款率1.44%，拨备覆盖率215.88%--银监会

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透北京12月18日 - 中国银监会周五公布，截至三季度末，全国共有134家城市商业银行，不良贷款余额1,214.5亿元人民币，不良贷款率1.44%，拨备覆盖率215.88%。但其未提供与上季或年初的比较数据。
银监会新闻稿并显示，同期城商行总资产21.2万亿，存款余额13.6万亿，贷款余额8.4万亿，资本充足率12.16%。
银监会称，下一阶段，城商行要培育审慎信贷文化，准确分类，提足拨备，通过核销、盘活、重组以及市场化转让等多种措施主动化解风险，加强流动性风险监测和压力测试，提高流动性应急处置能力。
银监会9月曾表示，城商行不良“双升”压力较大，要通过多种方式有效遏制不良上升势头；此外，对于限制类中的优质企业要给予差别待遇，不能“一刀切”。在经营方面，银监会支持城商行境内外上市，及跨区域兼并收购。
银监会政策研究局副局长廖媛媛11月则称，三季度末商业银行不良贷款率1.59%，较上季末上升0.09个百分点。对于当前的不良贷款的一个水平和趋势，监管部门是有预判的。 （完） (发稿 马蓉；撰写 李铮；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)