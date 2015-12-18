版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 12:05 BJT

中国金融：三季末城商行不良贷款率1.44%，拨备覆盖率215.88%--银监会

路透北京12月18日 - 中国银监会周五公布，截至三季度末，全国共有134家城市商业银行，不良贷款余额1,214.5亿元人民币，不良贷款率1.44%，拨备覆盖率215.88%。但其未提供与上季或年初的比较数据。

银监会新闻稿并显示，同期城商行总资产21.2万亿，存款余额13.6万亿，贷款余额8.4万亿，资本充足率12.16%。

银监会称，下一阶段，城商行要培育审慎信贷文化，准确分类，提足拨备，通过核销、盘活、重组以及市场化转让等多种措施主动化解风险，加强流动性风险监测和压力测试，提高流动性应急处置能力。

银监会9月曾表示，城商行不良“双升”压力较大，要通过多种方式有效遏制不良上升势头；此外，对于限制类中的优质企业要给予差别待遇，不能“一刀切”。在经营方面，银监会支持城商行境内外上市，及跨区域兼并收购。

银监会政策研究局副局长廖媛媛11月则称，三季度末商业银行不良贷款率1.59%，较上季末上升0.09个百分点。对于当前的不良贷款的一个水平和趋势，监管部门是有预判的。 （完） (发稿 马蓉；撰写 李铮；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐